İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, "Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve arkadaşlarının imzasını taşıyan ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Türkiye'deki bütün bakanlıkların KHK'lerle yönetildiğini savunarak, TBMM'nin, milletin iradesinin yansıtılmadığını savundu. Tiryaki, bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini söyledi.

Teklifte, öğrencilerin gelişim düzeyine göre okula erken başlama veya geç başlamalarına olanak tanındığını, bu konuda düzenleme yapma yetkisinin de bir yönetmelikle Milli Eğitim Bakanlığına verildiğini söyleyen Tiryaki, bu yasanın, çocukların okula başlama yaşını muallaklaştırdığını savundu.

Tiryaki, "72 aylık çocuğunuzun okula başlamasını istemiyorsanız yine 'Çocuğun gelişim düzeyi yeterli değil.' diye gidip izin almak zorunda kalacaksınız. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çocukların okula başlama yaşının net olarak belirlenmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Teklifle sözleşmeli öğretmenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin 4+2 olan çalışma süresinin 3+1'e çekilmesinin öngörüldüğünü aktaran Tiryaki, neredeyse bütün bakanlıklarda sözleşmeli personelin çalıştırıldığını, bunların içerisinden yalnız iki tanesine bu hakkın verilmesinin ciddi bir eşitsizlik yarattığını öne sürdü.

Tiryaki'nin konuşmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, KHK'lerin, bakanlıkların yönetilmesinde bir suç, bir yanlışlık, bir kanunsuzluk anlamına da gelmediğini belirtti. Zengin, bugünkü sistemde KHK'nin değil Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bulunduğunu belirtti.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ise ilkokula başlama yaşına ilişkin düzenlemenin, teklifin ikinci maddesinde bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu maddede, uygulamanın, yönetmelikle yapılacağının bildirildiğini anlatan İşler, komisyon olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini, bu hususun yönetmelikte nasıl yer alacağını sorduklarını aktardı.

İşler, şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere 66 ay uygulaması var. Şu an ki uygulamada 66 aydan küçük, 60 ayını dolduran çocukların velileri genelde çocuklarını okula vermiyor, bunun için de rapor getiriyordu. Bu raporlar, (Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağı) yeni yönetmelikle kaldırılacak, tamamen velinin izni ve talebine bağlı olacak. Gelecek uygulamayla 66, 67, 68 aylık çocukların velisinin yazılı isteğine göre, çocuğun gelişimi göz önünde bulundurularak çocuğun kaydı yapılabilecek, aynı şekilde yine 69, 70 ve 71 aylık olanların da velisinin yazılı talebi üzerine uygulama bu şekilde gerçekleşecek."

2017-2018 eğitim öğretim yılında, 5 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 84'ünün okul öncesi eğitimde yer aldığını belirten İşler, bakanlığın 2023 vizyonununda, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirileceğinin duyurulduğunu ifade etti. İşler, bu konuda da gelecek aylarda gerekli kanuni düzenlemenin yapılacağını kaydetti.

CHP'li Kaya'dan Selahattin Demirtaş'a teşekkür

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul'da yeni bir başlangıcın olduğunu, "Karadeniz'in hırçın delikanlısının" Türkiye'nin umudu olarak İstanbul'da bir başlangıç yaptığını söyledi.

Kaya, "En büyük teşekkürü kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden 'Türkiye'nin barışa, demokrasiye ihtiyacı var " diye mesaj yollayan Selahattin Demirtaş'a ediyorum." dedi.

Kaya, Mecliste 4+4+4 eğitim sistemi, 60 ayda çocukların okula gidebileceği tartışması yapılırken muhalefet milletvekillerinin dövüldüğünü, öğretmenlerin Kızılay'da coplandığını, öğretmenlere biber gazı, tazyikli su sıkıldığını savundu.

"Eğitimle ilgili iyi işler yaptık"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eğitimin sadece politika değil bir dava meselesi olduğunu söyledi.

Maviş, 17 yıllık iktidarları döneminde eğitimle ilgili iyi işler yaptıklarını, derslik sayısını artırdıklarını, göreve geldiklerinde yaklaşık 400 bin olan öğretmen sayısını 1 milyona çıkardıklarını, eğitime erişimi herkes için kolay hale getirdiklerini, veliler üzerinde eğitimin oluşturduğu mali yükleri azalttıklarını, eğitimin müfredatında demokratikleşmeye imza attıklarını, insan hakları, demokrasiye aykırı içerikleri temizlediklerini anlattı.

Öğretmenlerin eğitimin temeli olduğunu ifade eden Maviş, eğitimin popülist politikalara kurban edilemeyecek kadar kıymetli bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

