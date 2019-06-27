27.06.2019 20:34
Haberler » Politika » Haber

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.

İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.

Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayı dolduran çocukların kaydı yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık öğrenci olarak kayıt olabilmek için, en az ortaokul veya imam hatip ortaokul mezunu olma ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olma şartı aranacak.

Sözleşmeli öğretmen ve Diyanet İşleri görevlilerinin görev süreleri değiştiriliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Aralık , Politika

Son Dakika Haberleri
21:08 Kraliçe Elizabeth, 2003'ten buyana ilk kez Irak Cumhurbaşkanını kabul etti
20:46 İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
20:33 İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi
20:21 Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifi komisyondan geçti
20:06 TRT'nin Osman Öcalan ile röportaj yapması
19:59 TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Rusya'ya gidecek
19:46 Tekirdağ'da erken terhis sevinci