İlkokulda Arkadaşlarından Dayak Yiyen Öğrenci, Başladığı Sporda Milli Oldu

Antalya'da sanayide tamirci dükkanında günde 10 saat çalışan milli sporcu Ali Metehan Koç (17), gelecek yıl katılmayı hedeflediği muay thai Avrupa ve Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor. Ali Metehan Koç, ilkokuldayken 3 arkadaşından dayak yiyince muay thai'ye başladığını söyledi.

Antalya'da yaşayan Ali Metehan Koç, ilkokulda 3 arkadaşından dayak yedikten sonra dövüş sporu öğrenmeye karar verdi. Ailesinin kendisini savunabilmesi için muay thai sporuna yönlendirdiği Koç, 2 yıl antrenman yaptıktan sonra 10 yaşında Akdeniz bölge şampiyonu oldu. Aynı yıl Türkiye üçüncülüğü elde eden Ali Metehan Koç, 7 yıldır katıldığı uluslararası müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı. Spor hayatındaki başarıyı derslerinde sürdüremeyen Koç, lise eğitimini yarıda bırakıp sanayide çalışmaya başladı.

ANTALYA'DA BRONZ MADALYA KAZANDI

Tamirci dükkanında 3 yıldır günde 10 saat çalışan Ali Metehan Koç, günün yorgunluğuna rağmen pes etmeyerek her akşam muay tahi antrenmanlarına devam etti. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Koç, spor hayatındaki başarısıyla da anne ve babasının gururu oldu. Antalya'da 16 Kasım'da düzenlenen Muay Thai Açık Antalya Kupası'na katılan Ali Metehan Koç, 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa kupası müsabakasında kazandığı başarıyla muay thai milli takımına seçilmenin gururunu yaşayan Koç, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve Dünya kupalarında ringe çıkmayı hedefliyor.

HEDEFİ ALTIN MADALYA

Antrenör Yasin Urlu yönetimindeki antrenmanlarla Antalya Spor Salonu'nda müsabakalara hazırlanan Ali Metehan Koç, şubatta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Tamirci dükkanında çalışırken ellerinin yağ, elbiselerinin de kir ve pas olmasına rağmen spor hayatında kazandığı başarılarla milli takıma seçilmenin sevincini yaşadığını vurgulayan Ali Metehan Koç, "Bu yıl ilk defa milli takıma seçildim. Bu benim için gurur verici. Öncelikli hedefim Türkiye kupasında altın madalya kazanmak. Gelecek yıl Avrupa şampiyonasına katılacağım. Şampiyonluk kazanmak hayalim. Orada elde edeceğim derece ile dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum. Hem Avrupa, hem de dünya şampiyonu olmak hayalim. Uzun yıllar milli takımda yer almak istiyorum" dedi.