20 Şubat 2019, 12:24
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İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu'nda beslenme saatinde ilginç bir olay yaşandı. Bir öğrencinin şaka amacıyla içerisine sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa İhsan Dikmen İlkokulu'nda bir öğrencinin şaka yapma düşüncesiyle sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okula gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, daha sonra hastanelere sevk edildi.

ŞAKA YAPTIĞINI SANDI

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3- G sınıfında öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelerde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dikmen,Bursa
Kaynak: DHA


YORUMLAR (12)
KİM YONG: gerizekalı
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ADINIZI YAZIN: çocuk hakları var sınıfta sıçmadığına şükredin öğretmenlerde yetki yok dersi anlatıp çıkıyorlar çocuklara kızarsa bağırırsa ertesi gün veliler milli eğitime şikayet dilekçesi sonra ver elini tayin zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına
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KAAN: ÇOCUK KÜÇÜKKEN CANİYMİŞ BENİMDE KÜÇÜKKEN TANIDIĞIM BÖYLE RUH HASTALARI VARDI HALA BANA MUSALLAT OLUYORLAR GİT BAŞIMDAN DİYORUM ŞAKA SANIYOR AVEL
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ZÜHTÜ FERUDUN NAYIR MALÜL EMEKLİ MEMUR: okul çağındaki çocuklara öğretmenler tarafından bu gibi tehlikeli kimyasallar verilmeli tabiki ihtiyacı olduğu sürece sonra iade etmeli bu başıboşluk sorumsuzluk olduğu sürece bu ve buna benzer olayları duymak çok normal bence
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DÜRBÜNLÜ: okullarda neden falaka yok bir türlü anlamış degilim,bizim küçüklüğümüzde dayak serbestti,türk insanı aslaa dayaksız adam olmaz.
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