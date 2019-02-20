İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Bursa İhsan Dikmen İlkokulu'nda bir öğrencinin şaka yapma düşüncesiyle sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Okula gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, daha sonra hastanelere sevk edildi.
ŞAKA YAPTIĞINI SANDI
Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3- G sınıfında öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelerde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dikmen,Bursa
Kaynak: DHA