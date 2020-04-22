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İlkokuldaki ilk 23 Nisan'ı evdeki törenle kutladılar

ISPARTA (İHA) Isparta Mehmet Köse İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirleri nedeniyle ilkokuldaki ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerle kutladılar.

22.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:32
İlkokuldaki ilk 23 Nisan'ı evdeki törenle kutladılar
ISPARTA (İHA) Isparta Mehmet Köse İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirleri nedeniyle ilkokuldaki ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerle kutladılar. Sınıf Öğretmeni Emrah Demir, minik öğrencilerin etkinliklerinden oluşan görüntüleri birleştirerek, kutlama töreni haline getirdi.

Isparta Mehmet Köse İlkokulu 1A sınıfının minik öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında okullarından uzak olsalar da ilkokuldaki ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasından mahrum kalmadılar. Sınıf Öğretmeni Emrah Demir, öğrencilerinin evlerinde hazırladıkları 23 Nisan kutlama etkinliklerinden oluşan video görüntülerini birleştirerek, bir tören programı haline getirdi.

Tören videosunda 23 Nisan programını minik Duru Demir sundu. Duru programın açılışında "Değerli izleyiciler Isparta Mehmet Köse İlkokulu 1A sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu ev yapımı 23 Nisan törenimize hoş geldiniz. Öncelikle bizlere bu günü armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına minnetlerimi sunuyorum" dedi. Daha sonra Duru Demir'in sunumuyla minik öğrenciler, programın akışına göre şiir okudular, ağızda yumurta taşıma ve çuval yarışı yaparak, zeybek gösterisi sergilediler.

"İlkokuldaki ilk 23 Nisan'dan mahrum kalmalarını istemedim"

Isparta Mehmet Köse İlkokulu 1A Sınıf Öğretmeni Emrah Demir, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını görkemli bir törenle okulda kutlayamadıklarını belirterek, "Ben de öğrencilerimden evde sergiledikleri etkinliklerden videolarını istedim, bu videoları birleştirerek bir tören formatına getirdim. Bu şekilde ev yapımı bir 23 Nisan töreni düzenlemiş olduk. Ben birinci sınıf öğretmeniyim, öğrencilerimin ilkokuldaki ilk 23 Nisan'ı olacaktı, bundan mahrum kalmalarını istemedim. Bu yüzden böyle bir etkinlik düzenledik. Umarım bundan sonraki tüm 23 Nisan'lar okullarda coşkuyla kutlanır ve bizim ev yapımı 23 Nisan törenimiz de tatlı bir anı olarak kalır" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Isparta, Güncel
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