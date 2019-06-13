İlkokulu bitiren çocuklar mezuniyet kutlaması yaptı

Bilecik
Malhun Hatun İlkokulu 4-B sınıfı okuyan 34 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.
Kent genelinde 36 bin 155 öğrenci yarın düzenlenecek törenle karnelerini alacak. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bitiren öğrenciler de mezuniyet kutlamalarını yaptı. Bilecik Öğretmen Evi'nde düzenlenen mezuniyet gecesinde Malhun Hatun İlkokulu 4-B sınıfı okuyan 34 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşarken gece sonunda kep attılar. Sınıf Öğretmeni Seda Yıldırım'ın öğrencilere yaptığı konuşmada gözleri dolarken, öğrenciler de gözyaşlarına hakim olamadı. Gece öğrencilerin resimlerinden oluşan slayt gösteri, pasta kesimi, başarı belgelerinin takdimi ile devam ederken gece sonunda ilkokuldan mezun olan 34 öğrenci hep birlikte kep attılar. - BİLECİK
Kaynak: İHABilecik
, Yaşam