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İlkokulu öğrencisi çizdiği resimlerle "Evde kal" çağrısına destek oluyor

Edirne'de ilkokul öğrencisi Aslı Betül Erden (10), çizdiği "Evde Kal" temalı resimleri, evinin pencerelerine asarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalık oluşturuyor.

13.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:24
İlkokulu öğrencisi çizdiği resimlerle
Edirne 'de ilkokul öğrencisi Aslı Betül Erden (10), çizdiği "Evde Kal" temalı resimleri, evinin pencerelerine asarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalık oluşturuyor.
Edirne Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erden, koronavirüs tedbirleri kapsamında zamanını evinde ders çalışarak ve kitap okuyarak geçirirken, umudun simgesi gökkuşağı resimlerini çizerek de vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunuyor.
"Sağlıklı yaşam için evde kal", "Evde kal Türkiyem" ve "Evde kal sağlıklı ol" yazılı gökkuşağı resimlerini Bahriye Üçok Caddesi üzerindeki evinin pencerelerine asan Erden, çizdiği resimlerle evlerinin önünden geçen vatandaşlara mesaj vermek istediğini söyledi.
Salgına karşı dikkatli olduğunu dile getiren Erden, "Evde kalırsak sağlıklı kalırız. Bende insanlara evde kalmaları konusunda evimin penceresinden uyarıda bulunmak istedim. Çizdiğim resimleri evimizin pencerelerine astım." dedi.
Okulların tatil edilmesinden itibaren evde kaldığını belirten Erden, salgına karşı zorunlu olmadıkça herkesin evinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Edirne, Güncel
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