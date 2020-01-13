Haberler » kultur-sanat » İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti - Haberler

İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, sandığın kuruluşunun 77'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

13.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:10İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, sandığın kuruluşunun 77'nci yılı dolayısıyla 'i ziyaret etti.
Yılmaz ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.
Ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçen Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış vatan toprağının sizin ve şehitlerimizin emaneti olduğunun bilinciyle görevlerini ifa eden eğitim çalışanlarımıza bir yıl daha hizmet etmenin gururu ile sandığımızın kuruluşunun 77'nci yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz."
Atatürk'ün eğitim ve eğitimcilere vermiş olduğu önemi hatırlatan Yılmaz, "Bilim ordusunun askerleri olarak onurlandırdığınız üyelerimizin hak ve menfaatlerini her daim koruyacağımıza söz veriyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:29  KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ölümünün 8'inci yılında anıldı - Haberler
12:25  Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı - Haberler
12:23  Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı - Haberler
12:22  Özgür Gündem davasında savcı mütalaasını açıkladı - Haberler
12:19  Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda: 42 kişi gözaltına alındı - Haberler
12:00  CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Haberler
11:51  Aldırmazlık seviyesi ile pes dedirten vatandaş, bir anda ünlü oldu - Haberler
11:27  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnundan kan geldi - Haberler
10:53  Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor - Haberler
10:52  Umman'ın yeni sultanı, BAE veliaht prensinin elini sıkmadı - Haberler
13.01.2020 12:31:13