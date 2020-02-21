Haberler » Güncel » İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı - Haber

İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'bahis' ve 'şans oyunu' operasyonunda 9 kişi yakalandı.

21.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:10İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'bahis' ve 'şans oyunu' operasyonunda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyon sanal para transferinin yapıldığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefette bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık çalışma sonucunda M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., M.A., Y.A.'nın 'oyun pini satış sitesi' adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmetleri aldıkları, oluşturulan siteyi illegal bahis sitelerine entegre ettikleri, illegal bahis sitesinde ödeme yapan kullanıcıların ödeme yapmak için banka/kredi kartı seçeneği tıklandığında bu sitelere yönlendirilerek banka/kredi kartlarından 'oyun pini satışı' açıklaması ile ödeme aldıkları, yaklaşık 5 ayda şahısların hesaplarına toplam 50 milyon TL para girişi olduğu, tutarın bir kısmının nakit olarak banka hesaplarından çekildiği, kalan kısmının ise sahip oldukları fatura ödeme merkezlerinde müşterilerin elektrik, doğalgaz, su gibi fatura tahsilatı ile nakde çevrildiği tespit edildi. Yasa dışı bahis işlemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen örgütün lider ve yönetici kadrolarında bulunan M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., M.A. ve Y.A. geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Banka, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:44:00