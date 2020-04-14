İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.
14.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:14
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur."
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Güncel