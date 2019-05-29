İller arası yer değiştirme 2019 sonuçları açıklanıyor! İller arası atama ne zaman?

MEB'in 21-24 Mayıs tarihlerinde il içi yer değiştirme başvurularını aldı ve öğretmenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İl içi yer değiştirme sonuçları 29 Mayıs tarihi itibariyle açıklanıyor. Peki, hangi iller açıklandı? İl içi yer değiştirme sonuçları ve daha fazlası haberimizde.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 14 HAZİRAN'DA

Öğretmenlerin 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri, valilikler tarafından 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinde başlayacak.

HANGİ İLLER AÇIKLANDI?

İl içi yer değiştirme işlemleri henüz tüm illerde tamamlanmadı. Başvuru yapılan il için o ilin, il milli eğitim müdürlüğü sayfasından sonuçlara ulaşılabilir. Şuana kadar açıklanan iller ise şöyle;

Kırıkkale, Aksaray, Mersin, Gaziantep, Ankara, Kahramanmaraş, Osmaniye

İLLER ARASI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı olarak yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacak. İller arası başvurularının ardından atama işlemleri ise 18 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. İller arası ilişik kesme işlemleri de 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.