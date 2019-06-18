18.06.2019 16:06
Haberler» Güncel» Haber

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünden MASKİ'ye ziyaret

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünden MASKİ

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti'yi makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti tarafından gerçekleştirilen ziyareti makamında kabul etti. Bölge Müdürü Ayti'ye ziyaretinde Projeler ve Mekansal Planlama Müdürü Ercihan Subaşıoğlu eşlik etti.

Konuklar Genel Müdür Başaran'a tebriklerini ileterek, başarılı çalışmalarının devamı dileklerinde bulundu. Nazik ziyaretten ötürü konuğuna teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Uzun yıllardır görev yaptığım kurumlar içerisinde gerek mesai arkadaşlarımızla gerekse diğer kurumlardaki meslektaşlarımızla işimizin yanı sıra güzel dostluklar kurduk. Bu anlamda bu dostlarımızın teşrifleri bizler için çok kıymetlidir. Hepimiz farklı makamlarda da olsak, bu ülkenin evlatları olarak üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Halkımıza mümkün olan en yüksek kalitedeki hizmeti sunmak adına işbirliği içerisinde çalışmaya da her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
genel müdür, iller bankası, bursa, manisa su ve kanalizasyon idaresi, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:52 "Birlikte Güçlü Sesler Korosu" müzikseverlerle buluşacak
17:52 (Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu
17:51 Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı
17:51 İMAMOĞLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
17:51 (Geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SULTANGAZİ'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
17:50 Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı
17:48 UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti