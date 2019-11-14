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İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama

İller Bankası'ndan (İLBANK) "Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri'ne 10 milyonluk konukevi yapılacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

14.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:18İller Bankası'ndan
İller Bankası'ndan (İLBANK) " Macunköy Sosyal Tesisleri'ne 10 milyonluk konukevi yapılacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İLBANK'tan "Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri'ne 10 milyonluk konukevi yapılacağı" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Macunköy Sosyal Tesisleri'nin kurulduğu günden bu yana sadece İLBANK çalışanlarına değil, tüm vatandaşlara hizmet verdiği belirtilerek, "Haberlere konu olan proje, vatandaşlarımızın konaklayabildiği misafirhanenin, restoranın, yüzlerce minik ve genç sporcunun eğitim gördüğü voleybol salonunun, halı sahanın, yürüyüş alanlarının ve kreşin bakımını, tüm kampüsün aydınlatılmasını, tesis ve peyzaj alanlarının iyileştirmesini, yeşil ve ağaçlık alanların artırılmasını kapsayan detaylı bir bakım, onarım ve tadilat çalışmasıdır." ifadelerine yer verildi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından iddia edildiği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a özel bir alanın oluşturulmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tadilat işleminin temel gayesi, vatandaşlarımıza açık bir tesisin yine vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunması için yenilenmesidir. Yine haberde geçen 'ithal ürünlerin kullanılacağı' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tüm tadilat sürecinde yerli ve milli ürünler kullanılacaktır. 86 yıllık köklü geçmişiyle, ülkemizin kalkınmasında öncü bir kuruluş olan İller Bankasına karşı yapılan haberler, akla izana sığmayan, mesnetsiz, hayal mahsulü, masa başında üretilmiş, art niyetli ve karalamadan ibarettir."
Açıklamada, söz konusu haberlere ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

İller Bankası, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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