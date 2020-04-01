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İllere Göre Vaka Sayısı Açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında illere göre vaka sayısını açıkladı.

Hangi İlde Kaç Vaka Var?

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz.

01.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:50
İllere Göre Vaka Sayısı Açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında illere göre vaka sayısını açıkladı.

Hangi İlde Kaç Vaka Var?

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul 'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu 713 vakayla Ankara , 582 vakayla Konya ve Kocaeli izliyor.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana

İllere Göre Vaka Sayısı

İllere Göre Vefat Sayısı

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Türkiye Geneli Son Durum

Bilim Kurulu Toplantımızın sonunda açıkladığım günlük Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

?? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3YCeDUhpcD
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Teknoloji
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