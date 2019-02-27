İllet İttifakına Erzurum'dan Fırsat Vermeyeceğiz"

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Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağı taşa değsin sendelesin diye gayret eden Cumhur İttifakının karşısındaki illet ittifakına Erzurum'dan fırsat vermeyeceğiz." dedi.Recep Akdağ, partisinin Erzurum'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakına karşı olanlara fırsat verilmeyeceğini söyledi.Gönülleri bir araya getirmenin zamanı olduğuna işaret eden Akdağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağı taşa değsin sendelesin diye gayret eden Cumhur İttifakının karşısındaki illet ittifakına Erzurum'dan fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.Akdağ, Türkiye'nin güvenli ve huzurlu bir şekilde yönetilmesine devam etmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bugün CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ortak hareket ettiğini içimizden bilmeyen yok. Bunu çevremize iyi anlatmalıyız. Biz huzur ve güven içinde büyük bir Türkiye istiyoruz. Biz ecdadımıza layık bir yönetim istiyoruz. Onun için hepinize ihtiyacımız var."Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen de halka hizmet etmenin hakka hizmet olacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü insanoğlu yaratılmışların en şereflisi ve üstünüdür. Böyle bir varlığa hizmet etmek bizim için onurdur. Bundan sonra yeni bir sloganla karşınızdayız. Bu yeni dönemde arta kalan eksiklikleri tamamlayarak sizlere gönül hizmeti sunacağız."Sekmen, Türkiye üzerinde bir takım oyunların oynandığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı Cumhur İttifakı yaparak yeniden büyük Türkiye'yi kurmak üzere birliktelik sağladık ve yola koyulduk. Erzurum'dan cumhur ittifakına öyle bir destek çıkacak ki yer yerinden oynayacak."Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve MHP ile AK Parti'den çok sayıda partili katıldı.