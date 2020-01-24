İlluminati nedir? İlluminati amacı ne, kurucusu kim?

İlluminati, yeni dünya düzen kurmak amacıyla Adam Weishaupt ve 5 kişi ile birlikte oluşturuldu ve dünyanın pek çok noktasında da şubeleri bulunuyor. Günümüzde sanat dünyasında da sık sık karşılaşılan İlluminatinin özellikle kliplerde sembollerine yer veriliyor.

İLLUMİNATİ NEDİR? İLLUMİNATİ TARİHİ

Dünyayı sarsan hareket İlluminati Almanya 'nın Ingolstadt ilçesinde 1 Mayıs 1776 yılında Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle birlikte kuruldu. Aydınlanma Çağı'nın bir kolu olarak özgür düşünceyi temele alan üyelerden meydana gelen topluluk masonluğu model alıyor. İlluminati üyeleri üstlerine itaat edeceklerine gizli bir yemin ettiler. Üyeler her biri farklı derecelere sahip olmak üzere üç ana sınıfa ayrıldı ve pek çok İlluminati grubu var olan Masonik loca üyeliklerini iptal etti.

İLLUMİNATİ AMACI NE?

Aydınlanmışlar anlamında olan İlluminati grubu, batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş bir topluluk olup modern illuminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacıyla ortaya çıktı. Monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planladığı iddia edilen oluşuma dair somut bir karşılık henüz tespit edilememiştir.

İLLUMİNATİ, GOETHE'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Adam Weishaupt ilk olarak topluluğun isminin "Mükemmelleştiriciler" olmasını öne sürdü. Grup ayrıca 'Baveryan İlluminati' diye de adlandırıldı ve ideolojisine "İlluminizm" dendi. Brunswick dükü Ferdinand ve diplomat Franz Xaver von Zwack gibi pek çok önemli isim, entelektüel ve politikacı kendilerini grup üyesi saydı. Topluluğun pek çok Avrupa ülkesinde şubesi açıldı ve on yıl içerisinde 2000'e yakın üyesi oldu. Topluluk edebiyat dünyasından da Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder ve Gotha ile Weimar gibi isimlerin de dikkatini çekti.

İlluminatinin en sık kullanılan sembolleri ise piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.