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İllüminatici olmakla suçlanan Cem Yılmaz sert çıktı: Bunlar bizim milletten değil

Beyaz TV ekranlarında son filmi 'Karakomik Filmler' için boykot çağrısı yapılan ve 'illüminatici' olmakla itham edilen komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil" dedi.

24.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:13

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen habere Twitter hesabından gönderme yaptı.

"BENİM MİLLETİMİ BÖYLE OYALAYANLAR BİZİM MİLLETTEN DEĞİL"

Cem Yılmaz'ın son filmi, Karakomik Filmler geçen hafta sonu izleyici ile buluştu. Özellikle, yerel seçimlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yılmaz, bir kesimin hedefi haline geldi. Yılmaz'ın filmi için boykot çağrısı yapıldı.

Son olarak Beyaz TV ekranlarında 'illüminatici' olmakla itham edilen Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne. Size bir şey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil! Kesin."

İlluminati nedir? İlluminati amacı ne, kurucusu kim?İlluminati nedir? İlluminati amacı ne, kurucusu kim?

İllüminatici olmakla suçlanan Cem Yılmaz sert çıktı: Bunlar bizim milletten değil

Cem Yılmaz, Beyaz TV, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
SİNYOR:ACABA CEM YILMAZ İÇİN FİLM YAPMANIN SONUNA MI GELİNDİ
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3 2
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AYAZ3535:CEM YILMAZ SENİ SEVİYOZZZZ SIKINTI YOK AĞIZ ÇOOOK. . . .
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9 6
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HAKAN GÜLLE:sende bizim milletten değilsin, biliyorsun değilmi cemo
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7 10
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CEM BU KONULAR SENİN ALANIN DEĞİL:CİDDİ KONUŞUNCA DAHA KOMİK OLUYOR YAA. KOPTUM GÜLMEKTEN.
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6 3
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KOMİK ADAM GERÇEKTEN:GERÇEKTEN KOMİK ADAMSIN CEM YILMAZ. BUNLAR SENİN İDRAK EDEMEYECEĞİN TÜRDEN GERÇEKLER. EVET SENİN CAHİLLİĞİNE BAŞKA YERLERİMLE GÜLÜYORUM.
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6 7
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....:Beyaz tv izleyen zaten Cem Yılmaz izlemesin!!!
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8 1
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FARUK:ya rahat bırakın şu adamı ne istiyorsunuz be
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LOCA KAPTANI:Birader sen de çok açık veriyorsun bari itiraf et de herkes rahatlasın güya gizliyiz.
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MUSAFİR:işlerine gelince tepeden baktıkları küçümsedikleri sürekli eleştirdikleri halk bunlara kanmayacak kadar zeki bir millet oluyor işlerine gelmeyince bidon kafa koyun oluyorlarevet zeki ve mazlum insanlarız sesimizin çıkmayışı aptallığımızdan değil canları cehenneme dememizdendir birileri filminde ne mesaj veriyor umrumuzda değil fakat kimse de filmi izlensin diye kimseyi yağlamasın
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2 5
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OOZN:Türk olmadıkları kesin
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