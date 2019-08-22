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İllüstratörler platformu Kadıköy Festivali'nde

"İllüstratörler Platformu", KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında ilki düzenlenen Çizgi ve Sahaf Günleri'nde yer alıyor.

22.08.2019 12:10 İllüstratörler platformu Kadıköy Festivali'nde

İstanbul Kadıköy Lisesi'nde gerçekleşecek etkinlikte İllüstratörler Platformu, illüstratörler ve çizim meraklılarıyla bir araya gelerek platform hakkında detaylı bilgiler paylaşacak ve katılımcılarla platformu geliştirmek adına fikir alışverişi yapacak.

Uluslararası arenada da görünür bir ortam sağlamayı hedefleyen platform, yurtiçi ve yurtdışında illüstratörlerin yazar, yayıncı, reklam ajansı, kurumsal müşteri ve benzeri iş ortaklarıyla arasındaki sinerjinin güçlenmesi sağlarken, kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği akademik bir ortam da yaratmayı amaçlıyor.


İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: Bültenler

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