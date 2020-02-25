ILNA: İran Sağlık Bakan Yardımcısı'nda koronavirüs görüldü, karantinaya alındı

İran 'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, Sağlık Bakan Yardımcısı İraj Harirçi'de koronavirüs görüldüğünü bildirdi.

ILNA'nın haberinde Harirçi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

İran'da şu ana kadar resmi verilere göre 15 kişi Covid-19 adı verilen koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Ancak ülkede gerçek rakamın çok daha fazla olduğu yolunda haberler var.

İran'da koronavirüs vakalarının ilk olarak Şiiler için kutsal Kum kentinde görüldüğü düşünülüyor.

Daha sonra İran'a komşu ülkelerden Afganistan, Irak ve Bahreyn'de koronavirüs vakaları görülmüştü.