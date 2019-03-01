Ilo'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak" Konferansı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Kadınların istihdama katılım oranı, 2003'te yüzde 26 iken bugün yüzde 34. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te hedefimiz, yüzde 41'i aşmak." dedi.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler" programı kapsamında, bir otelde "Cinsiyete Dayalı Ücret Açığını Anlamak" konferansı düzenlendi.Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, aynı işi yapan kadın ve erkeğin aynı ücreti almasının yasalarda olduğunu ancak bunun hayata geçirilemediğini söyledi. Bu sorunun, tüm dünyada yaşandığına dikkati çeken Özcan, "Gelişmişlik farkı ne olursa olsun bunu görüyoruz. Çözüm için insan odaklı yaklaşımda işe evden başlamak gerekiyor. Evde kadınlar tarafından yapılan ücretsiz bakım işlerinin paylaştırılması önemli." ifadelerini kullandı.Özcan, ücret eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması konusunun küresel gündemin ana parçalarından birini oluşturduğunu vurgulayarak "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8'incisi olan 'insana yakışır işlerin ve ekonomik büyümenin sağlaması', eşit değerde işe eşit ücreti de kapsayan geniş bir çerçeveyi ortaya koyuyor. Bu hedef çerçevesinde küresel düzeyde hükümetler, 2030 yılına kadar cinsiyete dayalı ücret farkının azaltılması konusunda çalışmak üzere, iradelerini ortaya koydular ve anlaştılar." diye konuştu."2023'te hedefimiz yüzde 41'i aşmak"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de eşit işe eşit ücretin ödenmemesi sorununa farklı bir perspektiften bakmak istediğini belirterek kadınların donanımları ve niteliklerini artırmanın en kilit nokta olacağını dile getirdi. Kadın istihdamının artırılması için yasal ve mevzuat açısından hiçbir eksik olmadığının altını çizen Önder, şöyle devam etti:"Devletin en üst makamları, kadın istihdamının artırılması için çalışıyor. Mevzuatta ileri düzenlemeler var, uygulamanın da olması için çalışıyoruz. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi, hep birlikte hareket etmemiz çok önemli. Yapılan çalışmalar neticesinde kadınların istihdama katılım oranı 2003'te yüzde 26 iken, bugün bu rakam yüzde 34'e yükseldi. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te hedefimiz 41'i aşmak." dedi."Türkiye'de olumlu gidişatı görebiliyoruz"İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, bu konunun konuşulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu sorun, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmasıyla kendilerini eşit olarak ortaya koymasıyla aşılacak. Ekonomik bağımsızlıkları kazanan kadınlar, ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı verirler." diye konuştu.Kadın ve erkekler arasında eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirilebilse ülkelerin gayrisafi milli hasılasının iki katına çıkarılabileceğine işaret eden Stawe, şunları söyledi:"Biz, İsveç'te önemli ilerlemeler katettik ama bu sorun, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de var. Türkiye'de olumlu gidişatı görebiliyoruz. Biz, eşit işe eşit ücret vermekle sorumluyuz. İsveç Devleti, bu açığın kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizmekte. 2050'de bu açığın kapatılması için eylem planımız var. Bunu yapmayanlar için ceza getirmeyi bile düşünüyoruz."Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye'deki Mukim Koordinatörü İrena Vojackova Sollarano da sorunun çözümü için ILO Türkiye Direktörü Özcan gibi "İşe evden başlamak gerekir." sözlerini kullandı. Bunun çözülmesi için yapılması gereken çok şeyin olduğuna dikkati çeken Sollarano, 8 Mart'ı "herkesin eşit olacağı gün" şeklinde düşündüğünü kaydetti.