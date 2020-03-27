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ILO: G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki kararlılık, Kovid-19 krizine karşı ilk küresel adım

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin gösterdiği kararlılıktan memnuniyet duyduğunu, bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin meydana getirdiği "benzeri görülmemiş zorluklara" karşı ilk küresel adım olduğunu belirtti.

27.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:12
ILO: G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki kararlılık, Kovid-19 krizine karşı ilk küresel adım
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin gösterdiği kararlılıktan memnuniyet duyduğunu, bunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin meydana getirdiği "benzeri görülmemiş zorluklara" karşı ilk küresel adım olduğunu belirtti.
Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen "G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi"ni değerlendirdi.
Kovid-19'un dünyada şimdiye kadar eşi görülmemiş zorluklar oluşturduğunu vurgulayan Ryder, şunları kaydetti:
"G20'nin, pandeminin iç içe geçmiş sağlık, sosyal ve ekonomik etkilerini aşmak için ne gerekiyorsa yapmaya yönelik güçlü ve net taahhüdü memnuniyet verici, bu ilk (küresel) adım. Özellikle en savunmasız toplumlarla yükselen ve gelişmekte olan ülkeler için şimdi küresel dayanışmanın tam zamanı. Ayrıca tıbbi müdahalenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına da tam desteğimizi sunmalıyız."
Ryder, Kovid-19 pandemisinin hızla "küresel durgunluk getirebilecek küresel bir ekonomik krize" dönüştüğüne işaret ederek, işçileri, istihdamı ve gelirleri desteklemek için özel önlemler alınması çağrısında bulundu.
Yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceği uyarısı yapılmıştı
Uluslararası Çalışma Örgütünden 18 Mart'ta yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceği uyarısı yapılmıştı.
G20'den Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Eşi görülmemiş Kovid-19 pandemisi, birbirimize olan bağlılığımızın ve kırılganlıklarımızın güçlü bir hatırlatmasıdır. Bu pandemiyle mücadele şeffaf, güçlü, koordineli, dayanışma ruhu içerisinde ve büyük çaplı küresel bir eylemi gerektiriyor. (Kovid-19'la mücadele konusunda) Cesur ve geniş çaplı mali destekler vermeye devam edeceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Çalışma Örgütü, Güncel

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