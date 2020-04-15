"İltihaplı bağırsak hastalığı olanlar tedavilerini aksatmamalı"

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 ay gibi kısa bir sürede Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı. Virüs en çok kronik hastalıkları olanlar ile yaşlıları etkilerken bu hastalıklardan biri de iltihabi bağırsak hastalıkları oldu.

Salgın sürecinde inflamatuvar bağırsak hastalarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda akıllarında soru işaretleri olduğuna değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Koronavirüsün inflamatuvar bağırsak hastaları olarak bilinen ülseratif kolit ve Crohn hastalarında hangi sıklıkta görüldüğü, ne kadar risk taşıdıklarına dair henüz somut bir veri olmasa da, bu hastaların tedbiri elden bırakmaması gerekir" dedi.

İnflamatuvar bağırsak hastaları için de tüm bireylerde olduğu gibi hastalıktan korunmanın birinci öncelik olması gerektiğine işaret eden Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, enfeksiyon riskini azaltmak için sık sık ellerin sabunlu su ile yıkanması, ağız ve burnun maskeyle kapatılması, insanlarla 2 metreden yakın temas edilmemesi, evden çıkmama tedbirlerine uyulması ve dışkıda virüs bulunabileceğinden fekal-oral bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla umumi tuvaletlerin kullanılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.

İLAÇLARIN KESİLMESİ RİSKİ ARTIRIR

Bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanan bağırsak hastalarında koronavirüsün nasıl seyrettiğine dair kesin bir veri olmadığını vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının tedavisinde giderek artan oranda bağışıklığı baskılayıcı (immunosupressif) ilaçlar ve biyolojik ajanların kullanılmasının olumlu etkilerinin yanında, bağışıklık sistemine olan etkileri nedeniyle enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığı ve bu bağlamda da Covid-19 açısından taşıdığı riskler hastalar tarafından merak edilmektedir. En baştan söylenmelidir ki, bu konuda elimizde hiçbir veri yoktur. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, bağışıklığı baskılayıcı tedavi alan 2 bin 600 inflamatuvar bağırsak hastasında Varicella Zoster Virüs (VZV), Herpes Simplex Virus (HSV-Uçuk Hastalığı), Cytomegalovirus (CMV) ve Epstein–Barr virus (EBV) enfeksiyonları saptanmış olmakla beraber, bunlar arasında SARS-CoV-2 yoktur. Bu enfeksiyonun saptandığı hastalarda ortak özellik, şiddetli aktif hastalığın olması ve azathiopurin kullanımıydı. Çalışmada şiddetli mevsimsel grip vakası ve de mevsimsel grip nedeniyle ölüm gözlenmedi" şeklinde konuştu.

Mevcut pandemi nedeniyle olası riskleri dikkate alarak inflamatuvar bağırsak hastalarında bağışıklığı baskılayıcı tedavinin duraklatılmasının önerilmediğini belirten Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Uluslararası İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Dernekleri'nin ortak görüşü, bu ilaçlarla sağlanan hastalık kontrolünün, ilaçların bırakılması ile ortaya çıkacak aktif hastalığın sahip olduğu riskler ve olası gelişebilecek komplikasyonlardan daha fazla olduğudur" dedi.

Bazı ilaçların hastanede uygulanması zorunluluğunun bu dönemde ülseratif kolit ve Crohn hastalarını endişeye sevk ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Mevcut durumda bir yandan sağlık hizmetlerinin önceliği var olan enfeksiyonla mücadeleye ayırması, diğer yandan inflamatuvar bağırsak hastalarının hastane ortamlarında hastalığa yakalanma korkuları bu ilaçların alınmasında bazı aksamalara yol açmaktadır. Bununla beraber bilinmelidir ki, koronavirüs ile mücadeleden bağımsız olarak kronik hastaların hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Ayrıca bu hizmetler hastaların olası enfeksiyon kapma riski dikkate alınarak maksimum önlemler alınarak sürdürülmektedir. Dolayısıyla, hastanelerde belirli aralıklarla biyolojik ilaç tedavilerini alan hastalar tedavilerini değil durdurmak, tüm korunma önlemlerini alarak aksatmadan sürdürmelidir" uyarısında bulundu.

KOLİT VE CROHN HASTALARINA 7 ÖNEMLİ UYARI

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, ülseratif kolit ve Crohn hastalarına bu dönemde alması geren 7 önemli tedbiri şöyle sıraladı:

"1. Mesalamin etken maddeli ilaçların kullanılması sürdürülmelidir.

2. Kortizon kullanmaya başlanmamalı, alınıyorsa da mümkünse en kısa sürede bırakılmalıdır.

3. Biyolojik ajanlar genellikle güvenilir ilaçlardır, durdurulmalarına ait bir tavsiye yoktur, ilaçlar alınmasa bile etkileri aylarca devam eder, dolayısıyla da ilaçları almaya devam edilmelidir.

4. Hastalıkla ilgili veya başka bir nedenle planlanan acil olmayan ameliyat varsa, ertelenmelidir.

5. Özellikle immunosupresif tedavi alan hastalara influenza (grip) aşısı önerilmelidir.

6. Acil ve önemli bir durum olmadıkça doktorunuza gitmek yerine, soru ve sorunlarınızı mümkünse sanal ortamda ya da telefonla görüntülü şekilde sormanız yararlı olacaktır."

Kaynak: DHA

- İstanbul