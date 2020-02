İlyas Çürüttü MMO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Makine Mühendisi İlyas Çürüttü, 9 Şubat ta yapılacak Kayseri Makine Mühendisleri oda seçimlerinde aday olacağını açıkladı.Makina Mühendisi İlyas Çürüttü, "Örgütlü odalar gücünü üyesinden alır. Üyelerin yoğun isteği üzerine "değişim gurubu " sloganı ile seçimlere hazırlandık. Artık MMO sadece denetleyen değil, aynı zamanda geliştiren ve yeni projeler üreten aktif bir yapı içerisinde ülkemize örnek olacak. Sadece üyelerimize değil, milletimize hizmet için Değişim Gurubunu kurduk. Makine Mühendislerinde ülkemize en iyi hizmeti yapacak birikim, eğitim ve inanç vardır. Biz bu tecrübeyi ve inancı vatanına karşılık beklemeden hizmet edecek bir yapıya dönüştüreceğiz. Siyasi parti veya rant çevrelerinin değil, ülkemizin emrinde çalışacağız. Kayseri'de eski yapılardan kurtulma zamanı gelmiştir. Sizin oylarınızla seçilen son başkan değil, sonradan atanan bir adayla yönetilen MMO, bir daha aynı şeyleri yaşamayacak. Yeni kadrolarla, 30 yıllık tecrübemizle hizmete hazırız. " dedi.MMO Başkan adayı İlyas Çürüttü "Oda çalışmalarında vatanını ve bayrağını seven herkese eşit davranan, ortak akılla karar alıp birlikte yöneten adaletli bir yapı içerisinde olacağız. MMO yeni yönetimin değil, Makine Mühendislerinin ve halkımızın odası olacak" diyerek şu şekilde konuştu:"Daha öğrenci iken staj yapacağı yerleri bulmak, mezuna hak ettiği şartlarda iş aramak bizim görevimiz olacak. Hiç bir mühendis asgari ücretle çalıştırılamayacak. Genç mezunlara, bizim denetimimizde ortak iş yeri açmak için "İki elin sesi var " sloganı ile gerekli danışmanlık yardımı ve aracılık hizmeti verilecek. Geliştirdiğiniz projelerin uygulama ve patent aşamalarında her türlü yardıma hazır olacağız.Seçim hazırlıklarımız sürerken onlarca proje üzerinde çalışıyoruz. Yönetimdeki üyelerimize şimdiden uzmanlık alanları ile ilgili konularda görevler verdik. "Eviniz ısınsın, cebiniz yanmasın" projemiz, merkezi ısıtma doğalgaz kazanlarında %30'a varan tasarrufu hedefliyor. Denemesini yaptığımız çalışmalarımızdan sadece biri.Sizin de anlayacağınız gibi makam için değil, ülkemize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz derdindeyiz. Deprem felaketlerinde bile kılını kıpırdatmadan, yerinde oturan bir yönetim artık göremeyeceksiniz. Proje üreten, yenilikler yapan ve en önemlisi de ülkemizin hassasiyetlerinde tek bir vücut olarak vazifeye hazır bir yapı göreceksiniz.Seçim çalışmalarında görüştüğümüz her üyeyi dinledik. Sizin ilettiğiniz aksaklıkları gidermek için çok çalışmamız gerekecek. Göreve layık görürseniz, sadece aidat toplayan değil ülkesi için çalışan bir MMO üyesi olmakla gurur duyacaksınız.Vatanımıza hizmet için, projeler geliştirip bize yakışan bir yönetim davranışı içinde olacağımız bu kutlu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.İlyas Çürüttü Kimdir ;1993 Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu1993-2001 Hatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi1996 Yüksek Lisans2001 yılından itibaren KOSGEB'te Makine Mühendisi olarak çalışmaktadır.2012-2014 11. Dönem Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkan YardımcılığıTürkiye Kamusen, Türk Enerjisen, Orta Anadolu Şube Denetim Kurulu ve KOSGEB işyeri Temsilcisi - KAYSERİ