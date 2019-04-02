İlyas Gezer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP İSLAHİYE belediye başkan adayı olan İlyas Gezer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP İSLAHİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İlyas Gezer isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP İSLAHİYE adayı İlyas Gezer kimdir? Bağımsız GAZİANTEP İSLAHİYE adayı İlyas Gezer yüzde kaç oy aldı?

İlyas Gezer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP İSLAHİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen İlyas Gezer İSLAHİYE ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. İSLAHİYE ilçesinde % 0,15 oranında oy olan İlyas Gezer adlı Bağımsız adayı toplamda 54 adet oy sayısına ulaştı.

İlyas Gezer Kimdir?

1962 Gaziantep'İn islahiye ilçesinde dünyaya gelen İlyas Gezer, 1992 yılına kadar çiftçilikle uğraştı. Daha sonra Yeşilyurt Belde Belediyesinde 2006 yılına kadar zabıta ve belediye çavuşluğu görevinin yürüttükten sonra emekli oldu.

İlyas Gezer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı oldu.

GAZİANTEP İSLAHİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.