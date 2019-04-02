İlyas Terzi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE belediye başkan adayı İlyas Terzi oldu. Bağımsız adayı İlyas Terzi, ÇANAKKALE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ÇANAKKALE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ÇANAKKALE belediye başkan adayı İlyas Terzi ile ilgili seçim sonuçları ve ÇANAKKALE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ÇANAKKALE belediye başkan adayı İlyas Terzi oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÇANAKKALE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ÇANAKKALE aday yarışı ve ÇANAKKALE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ÇANAKKALE Seçim Bilgileri

ÇANAKKALE belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ÇANAKKALE belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ÇANAKKALE toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ÇANAKKALE Belediye Başkan Adayı İlyas Terzi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen İlyas Terzi, ÇANAKKALE yarışında % 1,30 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. İlyas Terzi toplamda 986 adet oy sayısına ulaştı.

İlyas Terzi Kimdir?

İlyas Terzi, 1968 yılında Rize'de doğmuştur.

9-12 yaşları arasında İstanbul Kadıköy'de çeşitli işlerde, 14-19 yaşları arasında ise uluslararası yük gemilerinde çalışmıştır. 19 yaşında Amerika'ya yerleşerek ticaret hayatına devam etmiştir. Diğer yandan da dışarıdan lise eğitimini tamamlayarak eğitim hayatını sürdürmüştür.

Halen dünyanın farklı yerlerinde ticari faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmektedir.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

İlyas Terzi, 31 Mart 2019 seçimlerinde Çanakkale Merkez Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.



Bağımsız ÇANAKKALE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.