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İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladı

- İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladıKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.

13.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:11
- İM 'da hazırlıkları başladı
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıkları başladı.
Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor top başı yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kondisyon çalışırken, Teknik Direktör Bülent Uygun, futbolcularla yakından ilgilendi.
Kayserispor - Sivasspor karşılaşması 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
İM Kayserispor'da Sivasspor hazırlıkları başladı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA


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