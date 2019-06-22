22.06.2019 12:06
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İM Kayserispor Genel Kurulu, 29 Haziran'a ertelendi

İM Kayserispor Genel Kurulu, 29 Haziran

Bugün yapılması beklenen İstikbal Mobilya Kayserispor seçimli genel kurulu delege sayısının yetersizliğinden dolayı 29 Haziran'a ertelendi.

Bugün yapılması beklenen İstikbal Mobilya Kayserispor seçimli genel kurulu delege sayısının yetersizliğinden dolayı 29 Haziran'a ertelendi.

Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı İstikbal Mobilya Kayserispor'un, bugün seçimli genel kurul yapması bekleniyordu. Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan genel kurul, delegelerin katılmaması sonucunda iptal olarak 29 Haziran'a ertelendi.

Genel kurulun ertelenmesiyle ilgili konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, delege yetersizliğinden dolayı genel kurulun 29 Haziran'a ertelendiğini ve önemli olan seçilecek kişilerin değil Kayserispor olduğu için genel kurulun en sağlıklı şekilde gerçekleşeceğini belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya , Kayserispor , Spor

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