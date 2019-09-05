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İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

05.09.2019 09:13 İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
İstikbal Mobilya Kayserispor; milli arada Antalyaspor maçı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ligin 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu kapsamda Antalyaspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdüren İM Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı. Karaman, antrenman süresince futbolcularla yakından ilgilendi.

İM Kayserispor, hazırlıklar kapsamında TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlı maçı oynayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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