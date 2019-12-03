Haberler » Spor » İM Kayserispor, Türkiye Kupası mesaisine başladı - Spor

İM Kayserispor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı.

03.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:43İM Kayserispor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya , Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan ve 13'üncü haftanın kapanış maçında Beşiktaş'a 4-1'lik sonuçla mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor gözünü kupaya çevirdi.  Kulüp tesislerinde perşembe günü Manisa FK ile oynayacakları Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçına hazırlanan sarı kırmızılılarda Beşiktaş maçına ilk 11'de çıkan isimler yenileme antrenmanı yaptılar. Diğer futbolcular ve U19 takımından A takım antrenmanına dahil edilen futbolcular ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kondisyon ve yarı saha çift kale maç oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Uygun'un futbolcularla konuşması

Antrenman görüntüsü

Genel detay



Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! - Spor
20:18 Son Dakika! Galatasaray'a Feghouli ve Lemina şoku! - Spor
20:13 Güneş batmayan lig #9 - Spor
20:13 Alman pastası #3 - Spor
20:13 Serie A raporu #9 - Spor
19:44 Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme! - Spor
19:38 Galatasaray'da Lemina ve Feghouli sakatlandı! - Spor
19:20 Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu! - Spor
19:07 Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor! - Spor
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haberler
14:44 NATO Genel Sekreteri: Türkiye sorununun Londra'da çözüleceğinin sözünü veremem - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler
09:56 Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi görünüyor - Haberler
3.12.2019 20:29:12