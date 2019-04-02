İmadettin Baykurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BİGA belediye başkan adayı olan İmadettin Baykurt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE BİGA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İmadettin Baykurt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE BİGA adayı İmadettin Baykurt kimdir? BTP ÇANAKKALE BİGA adayı İmadettin Baykurt yüzde kaç oy aldı?

İmadettin Baykurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE BİGA belediye başkan adayı olarak gösterilen İmadettin Baykurt BİGA ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. BİGA ilçesinde % 0,13 oranında oy olan İmadettin Baykurt adlı BTP adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE BİGA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.