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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2019 Aralık döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

26.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:24 İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık'ta azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2019 döneminde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 794 işyeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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