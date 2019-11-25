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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan arttı.

25.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:16İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Kasım ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verisini açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 786 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

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