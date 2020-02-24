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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Şubat'ta, aylık bazda 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

24.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:15İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Şubat'ta, aylık bazda 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı verisini paylaştı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
2020 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 799 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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