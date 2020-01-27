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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı aylık bazda 1,5 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

27.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:25İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı aylık bazda 1,5 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini paylaştı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.
2020 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 784 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Kaynak: İHA

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