İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Mart ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini paylaştı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.2020 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 804 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA