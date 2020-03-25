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İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında Şubat'a göre 0.7 puan azalarak, yüzde 76.0'dan yüzde 75.3 düzeyine geriledi.

25.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:47
İmalat sanayi kapasite kullanım yüzde 75.3'e düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mart ayında Şubat'a göre 0.7 puan azalarak, yüzde 76.0'dan yüzde 75.3 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak, yüzde 76.6'dan yüzde 76.2 düzeyine indi.Bu dönemde, kapasite kullanım oranları, tüketim mallarında yüzde 74.2'den yüzde 73.6'ya, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 74.8'den yüzde 73.9'a gerilerken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70.9'dan yüzde 72.2'ye ve yatırım mallarında da yüzde 76.4'ten, yüzde 76.5'e yükseldi. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi

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