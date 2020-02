İmalat sanayinin 'altın tasarımları' için geri sayım başladı

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), geleceğin yeteneklerini sanayiye kazandırmak ve inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Altın Pergel yarışmasını başlattı.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden (TİAD) yapılan açıklamaya göre, iki kategoride düzenlenecek olan yarışmada meslek lisesi öğrencilerinden 3D polimer yazıcı, üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinden de 3D karbon-fiber yazıcı tasarlamaları isteniyor. Yarışma, eğitim, tasarım, üretim ve değerlendirme bölümlerini kapsayan yedi aylık bir süreci kapsayacak.

Yüzde 15'lik yerli üretimin artması için tasarım alt yapısı sağlıyorlar

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahları alanındaki ihtiyacın ancak yüzde 15'lik kısmının yerli makinelerle karşılandığını hatırlatan TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, bir sosyal sorumluluk projesi olan Altın Pergel Yarışması ile sivil toplum kuruluşu-okul-sanayi işbirliğini ve bağlantısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu bağın oluşturulmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Varlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkeleri yakalamak için Endüstri 4.0 uygulamaları açısından katma değeri yüksek, özgün ürün tasarımlarının yapılması ve üretilmesi gerekir. İnovatif ürünlerin tasarlanmasını sağlamak ve üretimine öncülük etmek bu yarışmanın en önemli amaçlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla sanayi üretiminde geleceğin teknolojisi olarak görülen eklemeli imalat alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlamak istiyoruz.

Altın Pergel Yarışması bir yandan yetenekli gençlerin çalışmalarını sergilemelerine ve sanayi üretiminin dinamizmini anlamalarına yardımcı oluyor, diğer yandan da yerel mühendislik ve teknoloji geliştirme firmalarıyla bağlantı kurmalarını sağlıyor. Bu yarışmayı hayata geçirerek hem 2023 için belirlenen ihracat hedefini yakalamak üzere ülkemize destek veriyor hem de Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu yüksek teknolojili üretim araçlarının ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcı ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi için tasarım altyapısı sağlıyoruz."

Yarışmada aşamalar

Açıklamada yer verilen ifadelere göre, birinci aşamada öğrenci ve öğretmenler gruplarını oluşturup belirlenen kriterlere göre teorik tasarımlarını yapacak. Hazırlanan teorik çalışmalar alanında uzman olan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve her kategori özelinde bir üst aşamaya geçmesi için 10'ar okul belirlenecek.

Bu aşamada okullara tasarımlarını yapabilmeleri için iş istasyonu ve 3D tasarım programı verilecek ve bu programın eğitimlerini almaları sağlanacak. Tasarımların son hali tekrar jüri değerlendirmesine tabi tutulacak ve her okul 26-27 Eylül tarihleri arasında aynı zamanda sunumlarını yapıp, jürinin sorularını cevaplayacak.

Her kategoride dereceye giren okul ve ekiplere ödülleri İstanbul'da düzenlenen ve bölgenin en önemli makine organizasyonu olan MAKTEK Avrasya'da verilecek. 28 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde eğitim bursu başta olmak üzere hediyeler de sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA