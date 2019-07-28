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İmalatçılardan topladığı 30 kilo altında kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı (3)

TUTUKLANDILARKonya'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçılarından topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen ve İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alınan kuyumcu Musa Göksu (38) ve sevgilisi Özer Yıldırım (39),...

28.07.2019 21:11 İmalatçılardan topladığı 30 kilo altında kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı (3)

TUTUKLANDILAR
Konya'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçılarından topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen ve İstanbul Beşiktaş'ta gözaltına alınan kuyumcu Musa Göksu (38) ve sevgilisi Özer Yıldırım (39), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İstanbul Beşiktaş, Göksu, Güncel

Kaynak: DHA

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