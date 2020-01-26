Haberler » Güncel » İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi - Haber

İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

26.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:00İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki ele geçirdi.
İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:17  Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi
10:22  Hatay'da yaralı şahin tedavi altına alındı
10:20  Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı
10:20  Ovacık Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu
10:20  Güney Kore'de üçüncü bir kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
26.01.2020 10:25:18