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İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.

26.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:29
'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada merkez ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1380 litre sahte içki ele geçirdi.
İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
İmalathaneye dönüştürülen evde 1380 litre sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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