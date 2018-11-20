İmam Baba Oğlunun Cenaze Namazını Kıldırdı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde görev yapan İmam Mustafa Kandemir
, kanserden vefat eden oğlunun cenaze namazını kıldırdı.
Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'nda İnfaz Koruma Memuru olarak çalışan ve 5 yıldır kanser tedavisi gören 27 yaşındaki Safa Kandemir dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kandemir'in cenaze namazını, Bandırma Yunus Emre Camii'nde imam olarak görev yapan babası Mustafa Kandemir kıldırdı.
"Ben evladımdan razı oldum"
Cenaze namazı öncesi duygularını dile getiren baba Mustafa Kandemir, "Küçükken para isterdi, 'Ne yapacaksın?' diye sorardım, 'Baba siz camide yardım topluyorsunuz ya ben de kutuya para atacağım' derdi. Öyle yetişti. Dün cüzdanına baktım 15 lira bile çıkmadı. Alacağı vardı biliyorum ama borcu var mıydı bilmiyorum. Borcu olan varsa lütfen gelip söylesin. İyi bir insandı, herkese yardım ederdi. Ben evladımdan razı oldum, sizler de ondan razı olun. Haklarınızı helal edin." diye konuştu.
Kandemir'in cenazesi yarın Kütahya
'nın Simav
ilçesinde toprağa verilecek.