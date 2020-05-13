İmam, engelli genci tekerlekli sandalyeyle sevindirdi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir caminin imamı, engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti.
13.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:08
Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşköprü Mahallesi Camisi'nde din görevlisi olan Mustafa Can, ilçede yaşayan bedensel engelli Yasin Gürbüz'ün (20) tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda da görevli olan Mustafa Can, satın aldığı tekerlekli sandalyeyi Engelliler Haftası'nda, Gürbüz'e hediye ederek örnek bir davranış sergiledi.
Kaynak: AA