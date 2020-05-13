İmam, engelli genci tekerlekli sandalyeyle sevindirdi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir caminin imamı, engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti.

13.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:08
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir caminin imamı, engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti.
Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşköprü Mahallesi Camisi'nde din görevlisi olan Mustafa Can, ilçede yaşayan bedensel engelli Yasin Gürbüz'ün (20) tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda da görevli olan Mustafa Can, satın aldığı tekerlekli sandalyeyi Engelliler Haftası'nda, Gürbüz'e hediye ederek örnek bir davranış sergiledi. İmam, engelli genci tekerlekli sandalyeyle sevindirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Taşköprü, Suşehri, Sivas, Güncel, Haber

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