İmam Hatip Lisesi'nden Giyim ve Oyuncak Bağışı Kampanyası

Erdek
'te öğrenciler, öğretmenler Sarıkamış
'ta okuyan öğrencilere giyecek ve oyuncak kampanyası başlatıldı.
Erdek'te eğitim veren Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sarıkamış'ta okuyan öğrenciler için giyecek ve oyuncak toplama kampanyası başlattılar.
Geçen sene Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından BENGİ Projesi kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak 'Bir Umut'ta Sen Ol' sloganıyla Şırnak
ili Cizre
ilçesindeki bir çok köy okuluna ve öğrenci yurtlarına her yaşa uygun giyim malzemesi ve oyuncak gönderilerek yardımlaşmada farkındalık oluşturan okul, bu senede projenin devamı olarak Sarıkamış Şehitlerinin anısına Sarıkamış ilçesinde belirlenecek okullara her türlü kılık kıyafet ve oyuncak yardımında bulunmak amacıyla ilçe genelinde resmi kurum ve kuruluşlarla birlikte Erdek halkının da dahil olacağı yardım kampanyası başlatıyor. Kampanyayı organize eden Öğretmen Mücella Ödemiş
, yaptığı açıklamada, "İlk görev yeri olan Cizre'de köylerde maddi durumu iyi olmayan, çok zor şartlarda eğitim hayatına devam etmeye çalışan birçok öğrenci olduğunu ve hem dezavantajlı bölgelerde ki çocukların eğitimine ve yaşantısına yardımcı olmak için hem de kullanılmış kıyafet ve oyuncakların tekrar değerlendirilmesinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medyadan paylaştığı yardım kampanyasına kısa süre içerisinde destek geldiğini" açıkladı.
Öğretmen Ödemiş açıklamalarının devamında, "Bu yıl da 11.ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup öğrencide bu kampanya da yer almak istediklerini dile getirince, kampanyanın büyük bir proje haline dönüştüğünü okulun öğretmenleri, ortaokul, lise öğrencileri, veliler ve okul aile birliği büyük bir özveri ile çalıştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi okullara gönderildi" dedi.
Bu senede aynı farkındalığın Sarıkamış ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler ve Anadolu'da ki ihtiyaç sahibi okullar için yürütüleceğini ifade eden Ödemiş, yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenlerin yardımlarını okul binasına getirebileceklerini açıkladı. - BALIKESİR
Sarıkamış