İmam hatip öğrencisi Cambridge Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen Cambridge Üstün Başarı Ödülleri sınavlarında Anadil Türkçe kategorisinde dünya çapında en yüksek notu alarak "Top in the World" birincilik ödülüne layık görüldü.

Liseden yapılan açıklamaya göre, okul, ulusalın yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atmaya devam ediyor.

Okulun öğrencilerinden Rümeysa Hakyemez, her yıl Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen Cambridge Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında düzenlenen Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası (International General Certificate of Secondary Education-IGCSE) Haziran 2019 sınavlarına girdi.

Anadil Türkçe sınavında dünya çapında en yüksek notu alan Hakyemez, "Top in the World" birincilik ödülünün sahibi oldu.

Hakyemez, IGCSE programının okulda sorunsuz şekilde işlediğini, bu program sayesinde öğrencilerin nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanı sıra kullanmayı da öğrendiklerini ifade etti.

Fen bilimleri derslerini okulun sağladığı imkanlar sayesinde laboratuvarda uygulamalı olarak gördüklerini anlatan Hakyemez, "Öğretmenlerimiz bizimle özveriyle ilgilendi. Programın sonunda iki yılın donanımıyla tamamlanmış halde sınava girdik ve tüm arkadaşlarımla güzel başarılara imza attık. Bize bu güzel deneyim ve başarıyı sağlayan, tüm imkanları sunan başta okul müdürümüze, müdür yardımcılarımıza ve emeğini hiçbir zaman eksik etmeyen öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzda bu başarı geleneğinin daimi şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye öncü, dünyaya örnek" eğitim kurumu vizyonu

Okul Müdürü Mithat Tekçam da okulun öğrencisinin "Top in the World" sertifikasını almaya hak kazandığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Bu programlara dahil olan öğrencilerimiz haftada 6 gün eğitim alıyor ve yaz programlarına katılıyor. Ulusal ve uluslararası müfredatları birlikte alarak öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyorlar. IGCSE programını tamamlayan öğrencilerimiz isterlerse IB DP - Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'na devam edebiliyorlar."

"Öğretimde ileri bir seviyede olduğumuzu gösterdik"

Okulun IGCSE Koordinatörü Metin Çiftçi ise bu programda yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini, bu yıl elde ettikleri başarının bir önceki yıldan daha iyi olduğunu ve bu durumun IGCSE programının veli ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasından ve kazanımlarının öğrencinin eğitim hayatına olumlu katkı sağladığının fark edilmesinden kaynaklandığını anlattı.

Öğrencilerin IGCSE müfredatındaki 6 temel dersi aldıklarını kaydeden Çiftçi, IGCSE kapsamında matematik ve fen derslerinin ağırlıklı olarak İngilizce işlendiğini belirtti.

Çiftçi, 2016'da yüzde 97, 2017 ve 2018'de yüzde 98, 2019'da ise yüzde 97 başarı sağladıklarını aktararak, "Başarı yüzdelerimiz dünya çapında yüzde 97'nin altına düşmeyerek öğretimde ileri bir seviyede olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesini yaptı.

- Cambridge Üstün Başarı Ödülleri

Cambridge Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren en önemli programlardan biri olan IGCSE, dünya çapında en çok tanınan, adayların 14 ile 16 yaş aralığında katıldığı Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programı. Cambridge programlarına, 5 yaşından 19 yaşına kadar dünyanın 160 ülkesinden 10 bini aşkın okuldan 8 milyon aday, çeşitli düzeylerde katılıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20 Haziran 2014'te Türkiye'de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu oldu. 2016 Haziran'da IGCSE'den ilk mezunlarını veren okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste dünya birincileri çıkardı.

