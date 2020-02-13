Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İlk emri 'Oku' olarak alan Peygamberimiz nasıl ilme, eğitime önem verdiyse işte o ruhla biz de çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İmam Hatip Okulları Vizyon Semineri'ne katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, imam hatip liseleri ve ortaokullarında idarecilik yapmanın önemine işaret ederek, öğrencilere rehberlik yapmanın mukaddes bir görev olduğunu belirtti.

İslam ilim geleneğinde müspet ilimler ile dini ilimlerin birlikte verildiğini anlatan Erbaş, Başkanlık ve ilahiyat fakültelerince yapılan iş birliği kapsamında çok sayıda toplantı yapıldığını ifade etti.

Erbaş, imam hatiplerdeki eğitimin daha nitelikli olması için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk emri 'Oku' olarak alan Peygamberimiz nasıl ilme, eğitime önem verdiyse işte o ruhla biz de çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. 81 ilde din istismarıyla mücadele programları düzenledik. 81 ili Başkanlıktan 117 kişilik bir ekiple taradık. Kitapçıklar bastırdık, 'Dinin şu şekilde izahı yanlış, doğrusu bu.' diyoruz. Şu ana kadar din istismarıyla mücadele kapsamında askeri okullarda subaylara, askeri öğrencilere ve polislere seminer verdik. Öğretmenler, Diyanet ve ilahiyat olarak ulaşabileceğimiz herkesi doğru dini bilgiyle donatmamız lazım."

Seminere, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı'daki imam hatip lisesi ve ortaokul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA