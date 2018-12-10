İmam Hatip Ortaokulu Kahvaltı Programı Düzenledi

Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kahvaltı programı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın katılımları ile bu sabah düzenlendi.

Kahvaltı programına katılan Başkan Yıldırım'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yılmaz Gümüş, Okul Aile Birliği Başkanı Emine Cengiz ve davetliler eşlik etti. Kahvaltıda açılış ve selamlama konuşmalarını yapan Okul Müdürü Gümüş; düzenledikleri kahvaltı programına katılan ve her daim yanlarında olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Gülmüş; Okul Aile Birliği tarafından büyük özveri ve emek sarf ederek yapılan çalışmalardan dolayı Okul Aile Birliği Başkanı Emine Cengiz ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, kendilerini tebrik etti.