İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin LGS başarısı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 565 öğrenciden 24'ünün imam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenciler olduğu bildirildi.Önder İmam Hatipliler Derneği, LGS Türkiye birincisi olan İstanbul'daki 3 imam hatip ortaokulu öğrencisinin başarısını kutlamak ve ödüllendirmek için Aksaray'daki dernek genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatipli öğrencilerin sınavda gösterdikleri başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, imam hatip okullarının gün geçtikçe daha başarılı olduğunu ve çok güzel projeler ve başarılar elde ettiğini söyledi.Çocukların her alanda güzel bir eğitim alıp geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak için 60 yıldır çalıştıklarını anlatan Çal, "Hedefimiz çocuklarımızın toplum içerinde etkili bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak." dedi.Sınavda tam not alan 24 öğrencinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu, Türkiye birincisi öğrenciler arasında hafız olanların bulunduğunu aktaran Çal, "Konya Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Mehmet Yapar, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu aynı zamanda hafız. Hafızlık proje okulu olan imam hatip ortaokulunda eğitimini bu yıl tamamlayan Yasin Mehmet, okulla birlikte eş zamanlı olarak hafızlığını da tamamladı." bilgisini verdi.Kamber Çal, Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitim öğretim görüp sınavda Türkiye derecesi elde eden tüm öğrencileri lise eğitimleri boyunca çeşitli proje ve burslarla destekleyeceklerini ifade ederek, Türkiye'de dindar, ahlaklı ve yenilikçi bir nesil yetiştirmek için emek vereceklerini söyledi.Çal, imam hatip okullarında ders içeriklerinin "bir kuşun iki kanadı" gibi dengeli olduğunu, dini dersler ve kültür derslerinin bir arada çocuklara sunulduğunu vurguladı."Çok disiplinli ve düzenli çalıştım"İstanbul Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Cantürk, yıl içinde çok disiplinli ve düzenli çalıştığını, günlük 150 soru çözüp haftada bir kez genel tekrar yaptığını anlatarak, bu nedenle Türkiye birincisi olduğunu öğrendiğinde çok şaşırmadığını, bu başarıyı elde edeceğini bildiğini ama ailesinin sonucu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu kaydetti.İstanbul Kartal Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Samet Furkan Memiş, sınava hazırlanırken hocaların kendisine çok destek olduğunu belirterek, Türkiye birincisi olduğunu görünce ailesinin çok büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Memiş, Anadolu lisesinde eğitim almak istediğini ama henüz tam olarak karar vermediğini, üniversitede ise uçak mühendisliği okumak istediğini dile getirdi.İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Kılıç, Türkiye birincisi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, fen lisesinde eğitim alıp üniversitede tıp okumak istediğini, ailesinin ve öğretmenlerin sınav süreci boyunca kendisine hep destek olduğunu belirtti.Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, basın toplantısının ardından sınavda Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.