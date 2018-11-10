İmam Hatip Ortaokulunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:50



10 Kasım 2018 Cumartesi 17:50

Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu gerçekleştirdiği anma töreni ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde, öğrencilerin, velilerin ve okul idaricilerin katılımıyla törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, İstiklal Marşı okundu. Okul bahçesinde düzenlenen anma programından sonra, Konferans Salonu'nda devam etti.Okul Müdür yardımcısı Ömer Hacıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Yusuf Ali Kağızmanlı tarafından 'Ölmez Atatürk' şiirini okundu. Daha sonra katılımcılara Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi. Türkçe Öğretmeni Hale Alsaran eşliğinde öğrenciler tarafından seslendirilen 'Atatürk'ün hayatı' oratoryosu ise katılımcılardan büyük beğeni aldı. Oratoryonun ardından Yusuf Ali Kağızmanlı tarafından 'Eledim Eledim' türküsüyle program sona erdi. - SAKARYA