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İmam hatipli kızlardan savaş mağdurlarına un yardımı

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İdlib'de yaşayan savaş mağdurları için un yardımında bulundu.

19.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:50İmam hatipli kızlardan savaş mağdurlarına un yardımı
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İdlib'de yaşayan savaş mağdurları için un yardımında bulundu.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Gönül Çiftçioğlu öncülüğünde yapılan yardım kampanyasında savaş mağduru insanlar için un gönderildi. Okul Müdiresi Gönül Çiftçioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İyilik yaptıkça bulaşan, bulaştıkça çoğalan bir eylemdir. Tüm kardeş okullarımızı aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Çocuklarım ve velilerim tamamen gönül rızaları ve kendi imkanları dahilinde böylesine güzel bir eyleme geçtiler. Bende öncelikle insan olarak ve okul müdiresi olarak yaptıkları bu örnek davranışı canı gönülden kutluyor ve Rabbimden böyle yetiştirilen evlatlarımızın sayılarının artırılmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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