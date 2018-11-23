İmam Hatipliler Derneği Hizmete Açıldı

Trabzon
'da İmam Hatipliler Derneği hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, törene katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dernek binasının açılışının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ustaoğlu, eski ve yeni mezunların aynı mekanda bir araya geleceği ortamın oluşmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı.
Ustaoğlu, "Mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğum bu camianın bir neferi olarak mezunlarımızın buluşacağı bu güzel mekanda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli hocalarımız burada fikirleri tartışacaklar, burada sohbet ortamları olacak. Burasının çok güzel hizmetlere ev sahipliği yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
ise, imam hatip mezunu olan kişilerin önderlik vasfına sahip kişiler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bakın burada imam hatipli olan hanım kardeşlerimiz var. O hanım kardeşlerimizden ikisi benim kız çocuklarımdır. Kartal
Anadolu İmam Hatipte okudukları dönemde, bundan daha soğuk mevsimlerde, yağmur altında zulüm ediliyordu onlara. Başörtülerinden ötürü kapılardan içeri alınmıyorlardı. Biz bu hususu hiçbir zaman unutmayacağız. Ama Allah (c.c.) öyle bir lütfetti ki, yine bir imam-hatipli olan, hem de 'muhtar bile olamaz' denilen, okuduğu şiirlerden ötürü hapishanelere gaddarca tıkılan Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
en temel insan hakkı olan başörtüsü ile üniversitelere girilebilmesini, devlet memuru olabilmelerini, milletin temsilcisi olarak milletvekili olabilmelerini toplumda bir kargaşaya yol açmadan gerçekleştirdi. Bunu aziz milletimizle beraber gerçekleştirdi."
Başkan Gümrükçüoğlu, 80 milyonun başörtüsüyle ilgili olan değişiklikleri unutmayacağına dikkat çekerek, "Yine imam hatipli olmanın özelliği olduğunu, mazlumların yanında olarak, onların gür sesi olarak, her zaman zalimlere karşı olarak bütün dünyaya ilan etti. Bütün İslam coğrafyasının, hatta Müslüman olmayan ama zulüm gören bütün insanlığın ümidi, hak ve hukukunun sahibi oldu. Demek ki imam hatipli olmak bu kadar güzelmiş." ifadelerini kullandı.
Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak
da, Trabzon Ayasofya Camii
'nin yeniden cami olarak düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları aktardı:
"60'lı yıllarda Ayasofya Camii'nin bahçesinde top oynardık, namaz kılardık. Ama gel zaman git zaman orası da değişik bir noktaya geldi. İstanbul
ne kadar büyük fetih yeri ise ikincisi Trabzon'dur."
Ayasofya Camii,Trabzon